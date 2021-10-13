Минск, 13 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2060 и достигло 563 813. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 563 813 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 17 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 4336.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 537 527 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 947 931 тест на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 2038 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.