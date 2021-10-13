Москва, 13 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Договоренности ОПЕК+ помогли стабилизировать нефтяной рынок после падения цен на нефть до отрицательных значений весной 2020 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли тогда договоренности в формате ОПЕК+. Странам участницам ОПЕК и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии обеспечить устойчивость нефтяной отрасли. И что особенно важно, создать условия для инвестиционной активности, ведь в случае остановки вложений в новые месторождения, в перспективную добычу нефти, рынок неизбежно столкнулся бы с масштабным критическим дефицитом уже в самое ближайшее время. Кое-что из этого мы сегодня наблюдаем. Сегодня на этапе восстановления глобальной экономики и спроса на нефть, наши страны также стабилизируют рынок и его ценовые котировки. Оперативно и своевременно увеличивают добычу и поставки нефти. Россия — ответственный участник ОПЕК+», — отметил президент.

Напомним, международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится ЦВЗ «Манеж» в Москве с 13 по 15 октября.