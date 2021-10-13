Бишкек, 13 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Правительство Киргизии в 2022 году повысит заработную плату педагогам, медикам и работникам сферы культуры. Об этом заявил и. о. премьер-министра Акылбек Жапаров, выступая на заседании парламента сегодня, 13 октября.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

«Мы будем повышать зарплаты. Я не остановлюсь до тех пор, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за учителя», — пообещал высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии работают 2 262 государственные школы. В них работают более 83,6 тысячи учителей и обучаются более 1 млн 220 тысяч учеников.

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