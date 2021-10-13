Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Ростовской области участие в прививочной кампании от COVID-19 завершили ещё четыре тысячи человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 13 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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В настоящее время прививку от коронавируса получили 1 млн 611,43 тыс. человек (+ 4 155 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 524,58 тыс. человек (+ 4 031 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вакцинацией от COVID-19 планируется охватить 80% взрослого населения — 2 млн 710 тыс. 710 человек. При этом работники ряда отраслей должны принять участие в прививочной кампании в обязательном порядке.