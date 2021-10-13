Москва, 13 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. «Это и есть политически мотивированная болтовня». Такими словами отреагировал президент России Владимир Путин на вопрос ведущей пленарного заседания форума «Российская экономическая неделя» ведущей американского телеканала CNBC о том, использует ли Россия газ как оружие в отношениях с Европой. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Путин подчеркнул, что Россия никогда, даже в тяжелые периоды и в годы Холодной войны не отказывала Европе в поставке энергоресурсов, а в этом году увеличили поставки и по газопроводам и сжиженного газа суммарно на 15%, а США, напротив, перенаправили поставки в Азию, как только это стало более выгодно. По словам Путина, Россия готова и еще сильнее увеличить поставки, если от европейских партнеров поступит соответствующий запрос.

«Никто ничего не хочет слушать и слышать, хотят только обвинять во всем Россию», — подытожил он свой развернутый ответ на агрессивный вопрос американской журналистки.