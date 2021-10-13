Москва, 13 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Энергетическая отрасль ощутила самый серьезный шок за последние 70 лет из-за пандемии, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Путин

«Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса. Когда из-за вынужденных ограничений, замедления деловой активности, приостановки производств и транспортного сообщения, во всем мире резко сократился спрос на энергоресурсы. По итогам прошлого года глобальное потребление первичной энергии снизилось на 4,7%. Это стало самым серьезным шоком для отрасли за последние 70 лет», — отметил президент.

Как сообщалось, Международный форум «Российская энергетическая неделя» проводится с 2017 года. Прошлый форум состоялся в 2019 году. Организаторами выступают министерство энергетики РФ и правительство Москвы.