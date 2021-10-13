Берлин, 13 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) должна состояться «в скором времени». Об этом 13 октября сообщил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Bundesregierung.de Штеффер Зайберт

По словам официального представителя немецкого правительства, Германия и Франция считают, что необходимо требовать полной реализации Минских соглашений и решений парижского саммита в «нормандском формате» от 2019 года.

«Результатом телефонных разговоров (канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским) была договоренность о том, что сначала должна пройти встреча на уровне четырех министров иностранных дел, а именно — пройти в скором времени», — сказал он.

Также Зайберт отметил, что в ходе этой встречи главы МИД четырех стран изучат вопрос о том, есть ли основание для возможности последующей встречи глав и правительств России, Германии, Франции и Украины, и надо ли прорабатывать таковую.

«Такая встреча (глав МИД) является целесообразной, так как мы не хотим смириться с тем, что процесс реализации Минского пакета мер буксует», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Донбасса нет и никогда не было российских войск.