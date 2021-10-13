Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростовской области ряд интернет-издания со ссылкой на анонимные источники гадают об отставке заместителя донского губернатора. Виктор Вовк, курирующий в течение двух лет работу дорожного, транспортного и строительного комплексов, покинул пост по собственному желанию 12 октября.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, выдвинута версия, что отставка Вовка связана со срывом сроков сдачи первой в Ростовской области инфекционной больницы. До сих пор больница свою работу не начала.

ИА REGNUM сообщало, что лечебное учреждение начали строить в конце мая 2020 года — после начала пандемии. Власти обещали открыть больницу до конца 2020 года. В результате сроки ввода объекта в эксплуатацию регулярно переносятся.

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