Москва, 13 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Российские предприятия предпринимают беспрецедентные меры по снижению углеродного следа, и они приносят лучше в мире результаты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Путин также подтвердил приверженность России к достижению углеродно-нйтрального статуса экономики к 2060 году и акцентировал внимание на необходимости прозрачного и справедливого расчета углеродного следа, так он подчеркнул, что реальный углеродный след атомной энергетики меньше, чем считающейся «зеленой» солнечной электроэнергии.

Кроме того, Путин заявил о большом значении природного газа как основного топлива переходного периода, когда роль нефтепродуктов снижается, а доля «зеленой» энергетики растет.