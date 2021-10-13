Сан-Хосе, 13 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Коста-Рики попросило свои ведомства представить 5 ноября 2021 года отчет о вакцинации сотрудников против вируса Ковид-19, после того как был принят указ об обязательной иммунизации государственных служащих. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

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На очередном заседании правительственного совета президент Коста-Рики Карлос Альварадо сказал, что «наша цель состоит в том, чтобы люди прошли вакцинацию».

«Мы хотим позаботиться о населении и о том, чтобы оно вакцинировалось на благо всех остальных», — сказал Альварадо.

Президент и министр здравоохранения страны Даниэль Салас подписали исполнительный указ, который с 15 октября обязывает государственных служащих и бюджетников пройти вакцинацию против COVID-19. Документ включает тех работников частного сектора, чьи работодатели в рамках своих правил внутреннего трудового распорядка принимают решение об обязательной вакцинации на своих рабочих местах.

В тексте говорится, что в случае наличия работников, не желающих проходить вакцинацию против COVID-19, работодатель будет обязан принять соответствующие меры в соответствии с законодательством страны и организационными нормами.

Что касается отчета, который будет представлен в начале ноября, Совет управляющих уточнил, что организации предоставят только общие данные без индивидуальных или конфиденциальных сведений, а также проведут разъяснительную работу среди невакцинированных лиц о необходимости вакцинации против этого заболевания.