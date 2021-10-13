Москва, 13 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании, открывающем энергетический форум «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Первая часть выступления российского лидера посвящена урону, который понесла экономика России и мира от пандемии коронавируса, а также усилиям международного сообщества, в том числе ОПЕК+ для смягчения угроз энергетическому сектору глобальной экономики.

Владимир Путин также сделал акцент на уязвимости новых методов выработки электроэнергии из возобновляемых источников — их зависимости от климатических условий, нестабильность. Он подчеркнул, что именно эти системные изъяны и недостаток резервных мощностей привели к системному кризису в Европе.