Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки подтверждено 26 случаев смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUMА сообщили в донском правительстве 13 октября.

Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 13 женщин в возрасте от 54 до 92 лет и 13 мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 7 177 жителей Ростовской области.