Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Ростовской области впервые за сутки подтверждён 541 новый случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 октября. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 534 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса зарегистрировано в Ростове-на-Дону (187), Волгодонске (18), Таганроге (17), Новочеркасске (16), Новошахтинске и Шахтах (по 15), Азове и Каменске-Шахтинском (по 11). Почти 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 20,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 145 380 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 124 424 пациента.