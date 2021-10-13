Москва, 13 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. После опубликования видео ДТП с участием Ксении Собчак в Краснодарском крае в социальных сетях появились сотни комментариев. Люди обращают внимание не только на грубое нарушение правил дорожного движения водителем Mercedes, в котором находилась телеведущая, но и на обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Иван Шилов ИА REGNUM Собчак

«Обратите внимание, что мерс пересек аж две полосы — сплошную разделительную и границу проезжей части со встречной стороны (где не ездят!). Иными словами, он не шел ни на какой обгон, а внаглую и на высокой скорости ехал целый участок дороги отчасти по противоположной стороне дороги, не предназначенной для движения, отчасти по встречной полосе (потому что не поместился весь!). Таким образом, речь может идти об умышленном создании крайне опасной аварийной обстановки!» — отмечает Сергей.

«Обсуждать её, Собчак, можно только с точки зрения морали. Сомневаюсь, что она физически вмешивалась в действия водителя. Всё остальное не в счёт», — считает Елена.

«От этого уже не отмазаться. На небесах ей за это воздастся. Без вариантов», — считает Гость.

«Расступись! Собчак едет по трассе! Ныряйте граждане на своих машинах в овраги или взлетайте в небо, Собчак торопится на конкурс красоты в США!» — иронизирует N.

«ГИБДД необходимо незамедлительно ввести в действие дополнительный дорожный знак «Осторожно, Собчак!» — предлагает Сергей.

«Не поможет. Требуется перевозка особо опасного груза с заранее утвержденным маршрутом и сопровождением. А главное, чтобы других машин по пути не было» — считает Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, произошла вечером, 9 октября в Адлере: сорокалетний водитель автомобиля Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

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Видео с камер, которые сняли момент ДТП, 13 октября опубликовали в RT. Аварию, в которой погибла водитель Volkswagen и пострадали еще двое его пассажиров, зафиксировала камера наружного наблюдения на трассе, а также камеры, расположенные внутри и снаружи автобуса, на обгон которого решился водитель Собчак. Позднее телеведущая прокомментировала произошедшее, сказав, что в момент ДТП находилась в машине и разговаривала в Zoom.

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