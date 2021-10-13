В «Партии роста» посоветовали тратить на экономику больше средств
Москва, 13 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Идея президента РФ Владимира Путина о том, чтобы в ближайшие три года направить на социальную поддержку 41,5 трлн рублей, на развитие экономики и поддержку регионов — 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение — 10,9 трлн руб, является крайне щедрой, но эта сумма на удивление велика. Такое мнение ИА REGNUM высказал инвестбанкир, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.
«Идея направить на соцподдержку 41,5 трлн рублей — это очень круто и щедро. Но на удивление много. Учитывая, что, как пишет РБК, «на развитие экономики и поддержку регионов планируется выделить 15,1 трлн руб., на здравоохранение — 10,9 трлн рублей», начинаешь осознавать: что-то серьезное происходит в Датском королевстве. Честно говоря, цифра настолько велика, учитывая, что за прошлый год все расходы бюджета составляли половину от объявленной суммы, что начинаешь задумываться: откуда могут взяться такие ресурсы? ФНБ сейчас составляет 13,9 трлн руб. — это 12% ВВП. Что-то не сходится», — сказал Коган.
Он напомнил, что на реализацию национальных проектов в 2021 году выделено чуть более двух триллионов рублей: «За 2018−2020 годы на здравоохранение тратили 860 млрд рублей. В 2021—2023 годы планируется потратить значительно больше — 3,3 трлн. Но явно не 10,9 трлн рублей, как указал президент. Судя по всему, он еще и учел расходы из Фонда обязательного медстрахования. Тогда цифры действительно другие. То же самое с социалкой. За последние три года на нее потратили 16,5 трлн. В ближайшие три года планируют потратить 17,4 трлн. В реальном выражении, с учетом инфляции, на социалку будет тратиться меньше денег из бюджета, чем в 2018—2020 гг. Но названная президентом сумма более 40 трлн рублей явно учитывает расходы из других фондов и другие статьи расходов».
Коган отметил, что указанные цифры явно не такие большие, как указывают журналисты, так как они учитывают не только расходы бюджета, но и расходы из фондов медицинского страхования, из пенсионных фондов и так далее: «А что касается бюджета — тут все по-старому. Экономим. Расходы в 2022 году будут на 300 млрд рублей ниже, чем в 2021 году. Расходы на социалку будут составлять около четверти от общих расходов. На экономику — менее 15%. Правительство рассчитывает увеличить ФНБ с 13,9 трлн рублей сейчас до 20,1 трлн рублей на начало 2024 года. Опять же: экономим и откладываем на «черный день».
Специалист отметил тот факт, что в России делается акцент на «адресную поддержку людей»: «Но, как мне кажется, следует потратить на экономику, как минимум, столько же, сколько уходит на социалку. А лучше — больше, раза в полтора. Наш бюджет это позволяет. Социальные выплаты имеют одно неприятное свойство — заканчиваться. А национальные экономические проекты, в отличие социальных, могут в дальнейшем давать импульс к экономическому росту. Под поддержкой экономики мы подразумеваем гранты предприятиям, преференции, субсидии, налоговые льготы — все, чтобы бизнесу было выгодно создавать рабочие места и повышать зарплаты».
Коган напомнил, что «раздавать деньги — это борьба с симптомами»: «Только поддержка экономики сможет в долгосрочном периоде поддержать население. Все остальное — красивые слова».