Москва, 13 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Идея президента РФ Владимира Путина о том, чтобы в ближайшие три года направить на социальную поддержку 41,5 трлн рублей, на развитие экономики и поддержку регионов — 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение — 10,9 трлн руб, является крайне щедрой, но эта сумма на удивление велика. Такое мнение ИА REGNUM высказал инвестбанкир, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Идея направить на соцподдержку 41,5 трлн рублей — это очень круто и щедро. Но на удивление много. Учитывая, что, как пишет РБК, «на развитие экономики и поддержку регионов планируется выделить 15,1 трлн руб., на здравоохранение — 10,9 трлн рублей», начинаешь осознавать: что-то серьезное происходит в Датском королевстве. Честно говоря, цифра настолько велика, учитывая, что за прошлый год все расходы бюджета составляли половину от объявленной суммы, что начинаешь задумываться: откуда могут взяться такие ресурсы? ФНБ сейчас составляет 13,9 трлн руб. — это 12% ВВП. Что-то не сходится», — сказал Коган.

Он напомнил, что на реализацию национальных проектов в 2021 году выделено чуть более двух триллионов рублей: «За 2018−2020 годы на здравоохранение тратили 860 млрд рублей. В 2021—2023 годы планируется потратить значительно больше — 3,3 трлн. Но явно не 10,9 трлн рублей, как указал президент. Судя по всему, он еще и учел расходы из Фонда обязательного медстрахования. Тогда цифры действительно другие. То же самое с социалкой. За последние три года на нее потратили 16,5 трлн. В ближайшие три года планируют потратить 17,4 трлн. В реальном выражении, с учетом инфляции, на социалку будет тратиться меньше денег из бюджета, чем в 2018—2020 гг. Но названная президентом сумма более 40 трлн рублей явно учитывает расходы из других фондов и другие статьи расходов».

Коган отметил, что указанные цифры явно не такие большие, как указывают журналисты, так как они учитывают не только расходы бюджета, но и расходы из фондов медицинского страхования, из пенсионных фондов и так далее: «А что касается бюджета — тут все по-старому. Экономим. Расходы в 2022 году будут на 300 млрд рублей ниже, чем в 2021 году. Расходы на социалку будут составлять около четверти от общих расходов. На экономику — менее 15%. Правительство рассчитывает увеличить ФНБ с 13,9 трлн рублей сейчас до 20,1 трлн рублей на начало 2024 года. Опять же: экономим и откладываем на «черный день».

Специалист отметил тот факт, что в России делается акцент на «адресную поддержку людей»: «Но, как мне кажется, следует потратить на экономику, как минимум, столько же, сколько уходит на социалку. А лучше — больше, раза в полтора. Наш бюджет это позволяет. Социальные выплаты имеют одно неприятное свойство — заканчиваться. А национальные экономические проекты, в отличие социальных, могут в дальнейшем давать импульс к экономическому росту. Под поддержкой экономики мы подразумеваем гранты предприятиям, преференции, субсидии, налоговые льготы — все, чтобы бизнесу было выгодно создавать рабочие места и повышать зарплаты».

Коган напомнил, что «раздавать деньги — это борьба с симптомами»: «Только поддержка экономики сможет в долгосрочном периоде поддержать население. Все остальное — красивые слова».