Токио, , 14:01 — REGNUM Японский МИД сделал России представление из-за поездки заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп Курильского архипелага. Об этом официальный представитель ведомства Томоюки Ёсида сообщил 13 октября журналистам.

Вулкан Богдана Хмельницкого. Остров Итуруп Сергей Пономарёв © ИА REGNUM

Ёсида подчеркнул, что посещение Итурупа российскими официальными лицами противоречит позиции Токио по «северным территориям», как в Японии называют южные Курильские острова. Он добавил, что японская сторона потребовала отмены поездки российских вице-премьеров.

Представление передано через посольство России в Токио, уточил японский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, заместители председателя правительства России Григоренко и Хуснуллин отправлены на Дальний Восток для проверки исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина. На Итурупе они посетят рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный».

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