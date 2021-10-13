Екатеринбург, 13 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 39 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 13 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Число жертв болезни в регионе достигло 6856.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 947 человек, 437 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 7144. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии зафиксировано 146 002 заразившихся коронавирусом.