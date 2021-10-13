В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 39 человек
Екатеринбург, 13 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 39 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 13 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Число жертв болезни в регионе достигло 6856.
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Коронавирус
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На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 947 человек, 437 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 7144. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии зафиксировано 146 002 заразившихся коронавирусом.