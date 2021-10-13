Екатеринбург, 13 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Свердловской области, по состоянию на 13 октября, выявили ещё 552 носителя коронавируса — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Новый суточный показатель меньше предыдущего на 12.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 146 002 случая заражения. На Екатеринбург приходится 60 258 фактов заболевания.

Оправились от болезни 134 049 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 6856 человек.