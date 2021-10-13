София, 13 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Для обеспечения максимальной защиты зрителей, а также бесперебойной работы заведений культуры Болгарии в условиях пандемии официальной Софии следует рассмотреть вопрос о возможности проведения тестов на COVID-19 непосредственно у входа в театры и кинозалы по всей стране. Об этом говорится в обнародованном 13 октября заявлении Союза артистов Республики Болгария (САБ), передает болгарское телевидение.

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По словам главы САБ Христо Мутафчиева, массовое тестирование публики перед посещением спектаклей и киносеансов позволит работникам соответствующей сферы продолжать деятельность и получать прибыль, а представителям зрительской аудитории — быть в курсе всех культурных событий, происходящих в Болгарии и мире.

«Сегодня государство никак не компенсирует артистам отсутствие гастролей и срыв киносъемок, — резюмировал, в частности, он. — Единственным выходом их сложившейся ситуации для нас — актеров, является общение с публикой, и это общение должно продолжаться даже при наличии карантинных мер».

По словам Х. Мутафчиева, средства для проведения подобных экспресс-тестов на COVID-19 могут быть выделены из государственного бюджета Болгарии.

Ранее министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров пообещал, что ограничений посещения ресторанов, кинотеатров и театров в стране не будет. Тем не менее, согласно официальным данным, с 14 октября в Софии и ряде других крупных городов Болгарии вводится режим жестокого карантина, предусматривающий отмену массовых мероприятий закрытие сотен общественных заведений.