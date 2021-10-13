Цхинвал, 13 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом в результате 295 лабораторных исследований. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 13 октября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Из общего количества вновь выявленных больных 42% это жители Знаурского района и посёлка Цинагар. В обеих местностях одинаковое количество заболевших. Меньше больных в Дзауском районе», — сказала Кочиева.

По её мнению, всплеск числа заражений вызван тем что многие посетили общее массовое мероприятие, нарушая меры по профилактики эпидемии. Среди заболевших десять «семейных очагов».

За время пандемии в республике выявили 7067 носителей SARS-CoV-2, из них 5530 выздоровели, в том числе 40 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1537 носителей коронавируса.

Днём ранее, в Южной Осетии выявили 43 случая заражения коронавирусом в ходе 218 исследований. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что 120 выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки является «рекордом» для Южной Осетии за время пандемии.