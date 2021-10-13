Воронеж, 13 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Воронежской области 13 октября подтверждено 647 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Всего в области были зарегистрированы 141 тыс. 252 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 115 тыс. 138 пациентов, в том числе 298 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 4595 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.