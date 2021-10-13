Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Ростовской области пока не будут тестировать школьников на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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«В Ростовской области не планируется подобная практика», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Москве принято решение о бесплатном экспресс-тестировании школьников на COVID-19. Такая практика будет внедрена с 14 октября.