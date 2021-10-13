Москва, 13 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Совместные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проведение которых намечено на октябрь в Таджикистане, в контексте ситуации в Афганистане являются необходимыми. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это учения, которые очень нужны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил о недавней встрече глав государств — членов ОДКБ, на которой лидеры стран «акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане, во многом непредсказуемость этой ситуации».

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«Они акцентировали […] необходимость организации быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военной», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, учения коллективных сил оперативного реагирования (КСО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021» состоятся с 22 по 23 октября. Манёвры будут проходить на полигонах Таджикистана возле границы с Афганистаном.

Участник учений выполнять действия по локализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, которые вторглись в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации.