Подгорица, 13 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. К 13 октября в Черногории еще 1054 дозы вакцины против коронавируса были изъяты из пунктов вакцинации и отправлены в барную компанию Hemosan, сообщили изданию «Победа» в агентстве по лекарственному обеспечению Монтефарм. В конце сентября было изъято просроченных 21 360 доз, они будут сожжены в специальных печах в Вене.

Вакцина

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Как сообщает Монтефарм, вакцина Astra Zeneca была изъята из учреждений здравоохранения в количестве 960 доз, «Синофарм» — 23 дозы и Sputnik V — компонент I в 71 доза.

С февраля в Черногорию прибыло около 820 тысяч доз вакцины против коронавируса.