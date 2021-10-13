Москва, 13 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Введение QR-кодов в регионах не должно происходить неожиданно. Об этом 13 октября заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Когда вводятся QR-коды, их надо вводить заблаговременно. Это очень сильный удар по бизнесу, а если где-то, как было озвучено, что возможны более жёсткие ограничения, как в Самарской области, то мы ждём компенсации в размере МРОТ на сотрудника, как это было сделано год назад правительством РФ», — заявил Калинин.