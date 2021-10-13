Джакарта, 13 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1233 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 13 октября в Индонезии выявили 4 231 046 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки бороть коронавирус смогли 2259 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 067 684 человек.

В период с 12 по 13 октября в Индонезии зафиксировали 48 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 142 811 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 20 551 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что строительство «зеленого» промышленного парка начнется в следующем месяце.