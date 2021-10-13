Волгоград, 13 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области 13 октября обновили антирекорд по случаям заражения коронавирусом — подтверждено 376 новых диагнозов, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 344 пациента, 20 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 25 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 96 833 носителя инфекции, справились с заражением 86 117 человек. Госпитализированы в стационары и лечатся амбулаторно 7 639 пациентов.

С начала пандемии от осложнений при коронавирусе скончались 3077 человек.