Курск, 13 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Курской области 13 октября зарегистрировано 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 60 тыс. 702 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 53 тыс. 900 пациентов, в том числе 148 — за последние сутки.

Скончались 1512 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.