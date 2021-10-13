Москва, 13 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Бизнес должен использовать средства материального поощрения для того, чтобы ускорить темпы вакцинации. Об этом 13 октября заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы призываем предприятиям малого и среднего бизнеса выписывать небольшую материальную премию. Например, в районе 4 тыс., который не облагается взносами, за вакцинацию», — заявил Калинин.

«Мы в головном офисе благодаря такой мягкой политике добились того, что 70% наших сотрудников уже привились», — указал он.

При этом он отметил, что в регионах с введённой обязательной вакцинацией бизнес имеет право использовать меры дисциплинарного взыскания в отношении непривитых сотрудников в контактной зоне.