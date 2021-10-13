Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Значительного роста заболеваемости детей коронавирусной инфекцией в Петербурге не зафиксировано. Об этом 13 октября заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Дети чаще стали болеть острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), признают власти.

Admoblkaluga.ru На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике

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Ранее СМИ опубликовали фотографии очередей машин скорой помощи у детской больницы им. Н. Ф. Филатова.

По данным комздрава Петербурга, за последнюю неделю октября в главный детский инфекционный стационар города — больницу им. Н. Ф. Филатова — поступило 83 ребенка с COVID-19. При этом ощутимого роста заболеваемости детей ковидом в первые недели октября, по сравнению с сентябрем, не наблюдается.

«Общий рост поступлений детей в стационар связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что больница им. Филатова имеет боксовую систему. В инфекционном приемном отделении приём ведётся одновременно в 11 боксах, имеются отделения-фильтры.

«Скопления машин скорой у стационара крайне редки. Если это и происходит, среднее время ожидания приема обычно не превышает один час», — заверили в комздраве.

На сегодняшний день в Петербурге детей с коронавирусом принимают два медицинских учреждения — больница Филатова (362 койки) и Педиатрический университет (15 коек). Свободно около 16% детских инфекционных мест и, как заверяют в комздраве, дефицита коечного фонда у них нет.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в школах Петербурга из-за заболевших детей закрыты на карантин 19 групп в 16 детских садах и на дистанционное обучение переведены 96 классов в 49 школах.