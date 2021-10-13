Москва, 13 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Москве 86% умерших от коронавирусной инфекции пациентов были старше 60 лет, сообщили 13 октября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации штаба, пожилые пациенты создают основную нагрузку на медицинскую сеть. Люди старше 60 лет составляют 86% от числа умерших пациентов, в реанимационных отделениях 70% мощностей заняты пациентами данной возрастной категории. Кроме того, 60% коек в ковидных стационарах Москвы занимают пожилые пациенты.

В штабе рассказали, что болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Чем старше человек, тем выше вероятность тяжёлого течения заболевания. Ухудшение состояние здоровья происходит стремительно — за несколько дней. А каждый девятый заболевший COVID-19 москвич старше 60 лет умирает.