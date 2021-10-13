Москва, 13 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация для контактных зон в большинстве регионов России позволяет использовать малому и среднему бизнесу меры дисциплинарного взыскания. Об этом 13 октября заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Она введена где-то в больше чем половине российских регионов, в двух третях. А ещё одна треть думает, хотя введение обязательной вакцинации для контактных зон позволяет работодателям, в том числе в малом бизнесе, применять меры дисциплинарного воздействия», — заявил Калинин.

«Не увольнение — речь идёт именно о временном отстранении от работы, что мы можем отказать в приёме сотрудников, я подчеркну, именно в контактную зону. Это фитнес-тренеры, официанты и так далее», — указал он.