Ереван, 13 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Армении зафиксировали первый случай смерти пациента с COVID-19, который прошёл полный курс вакцинации от этой болезни. Об этом на телеканале «Шант» сообщила глава минздрава республики Анаит Аванесян.

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«У нас зарегистрирован один такой случай смерти. Скончался пациент с коронавирусной инфекцией, которому было за 80 лет, и он имел множество сопутствующих заболеваний», — сказала глава ведомства.

Она также допустила, что подобные случаи могли быть в других странах. В Армении привили от COVID-19 более 500 тыс. По словам Аванесян, тяжёлых случаев, вызванных побочным эффектом вакцины не зарегистрировано.

Стоит отметить, что в Армении, по данным на 12 октября, сделано более 514 тыс. прививок. Полный курс вакцинации прошли 170 тыс. человек. За время пандемии в стране выявили 273 860 случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 6846 смертей среди пациентов с коронавирусом.