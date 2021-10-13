Москва, 13 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса — общенациональное бедствие, и потому бизнес должен придерживаться единых мер противодействия ей. Об этом 13 октября заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Победить эпидемию можно только общими усилиями. Не получится так, что кто-то участвует в этих программах, а кто-то считает, что пройдёт и так. Это общенациональное бедствие, больше того — мировое бедствие. И малый и средний бизнес тоже должен себя вести ответственно», — заявил Калинин.

«Что мы постоянно делаем? Мы напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима, мы поддерживаем обязательную вакцинацию, сотрудников контактной зоны», — указал он.