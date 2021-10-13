Москва, 13 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 72 человека. Об этом 13 октября сообщает столичный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне, 12 октября, в столице от ковида скончались 70 человек. Между этих двух значений смертность от коронавирусной инфекции находится уже несколько дней.

Отметим, что общероссийский показатель суточной смертности от ковида за последние сутки обновил абсолютный максимум. В РФ от заболевания скончались 984 человека.