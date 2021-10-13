Брянск, 13 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры приняты на заседании оперативного штаба Брянской области. Под запрет попадают массовые спортивные мероприятия, вводится обязательная самоизоляция пенсионеров, сообщили ИА REGNUM 13 октября в оперштабе.

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В связи с пандемией коронавируса в Брянской области теперь запрещается организация и проведение спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней для населения в возрасте до 18 лет в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий региона.

Граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, послабление относится лишь к тем гражданам, которые переболели коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад или прошли вакцинацию. Не привитых возрастных сотрудников предприятий организаций предписано отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области общее количество случаев заражения коронавирусом уже превысило 69 тысяч.