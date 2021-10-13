Москва, 13 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В настоящее время российская сторона максимально увеличила поставки своего газа в Европу. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — сказал он.

При этом в ответ на вопрос о возможности увеличения поставок российского газа в Европу он переадресовал его компании «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Донбасса нет и никогда не было российских войск.