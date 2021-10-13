Москва, 13 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. На территории Донбасса нет и никогда не было российских войск. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Война в Донбассе. 2015

«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет. Не было и нет», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Украина должна самостоятельно «разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер».