Москва, 13 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 4410, сообщили 13 октября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель оказался ниже, чем днём ранее, 12 октября, когда выявили 4699 новых случаев заражения.

«За сутки госпитализированы 1457 человек, скончались 72 пациента», — рассказали в штабе, отметил, что выписаны за истекшие 24 часа 2567 пациентов.

Аппараты для искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизни 562 жителей Москвы.