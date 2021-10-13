Нижний Новгород, 13 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки 37 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это очередной рекордный показатель смертей за сутки с начала пандемии в области.

УФССП по ЯО Больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7042 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в регионе выявили 668 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимальным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 655 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 177 728 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9468 человек.

Читайте также: Нижегородская область вновь побила рекорд прироста носителей коронавируса