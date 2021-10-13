Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Один из самых густонаселенных и молодых городов Ленинградской области — Кудрово, по итогам минувшего дня стал лидером в регионе по количеству выявленных носителей коронавируса. Об этом 13 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Лебедев руслан Новостройки Кудрово

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Так, за прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем днем ранее. Из них 31 новый зараженный был выявлен в Кудрово. Также большое количество положительных результатов ПЦР-тестов получили жители Тихвина (22), Сланцев (16), Выборга (15), Гатчины (14), Киришей (13) и Тосно (11).

Всего за время пандемии в Ленобласти заразился коронавирусом 72 521 человек, из них выздоровели — 54 473 пациента, в том числе 267 — за минувшие сутки. Умерло 2499 заболевших COVID-19, в том числе четыре летальных случая были зарегистрированы 12 октября, это вдвое больше, чем днем ранее.