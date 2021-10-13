Москва, 13 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 28 717, сообщили 13 октября в федеральном оперативном штабе.

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Показатель превысил прирост предыдущего дня, 12 октября, когда в РФ выявили 28 190 новых носителей вируса. Всего в стране исследования подтвердили 7 861 681 случай заражения коронавирусом с начала пандемии. При этом более 6,9 млн человек уже выздоровели (21,8 тыс. — за последние сутки).

Среди регионов по суточном приросту заражения лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. С ними в первой пятёрке оказались Самарская и Нижегородская области.