Москва, 13 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Известие о том, что пожилые москвичи получат компенсацию в десять тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19, взорвало соцсети. Люди написали сотни комментариев, они не понимают: почему «за бортом» остались пенсионеры остальной страны? Некоторые весьма критично высказываются в отношении политики мэра Москвы Сергея Собянина. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

«Грамотное и сбалансированное решение по всем параметрам! Мощнейший градоначальник!» — иронизирует Дмитрий.

«Глупее ничего не смогли придумать?! Это противопоставление столицы всей остальной России. У московских властей крышу сносит от шальных денег в бюджете города», — отмечает Юрий Деточкин.

«А как другие?» — задается вопросом Сергей.

«Подозрительная щедрость. Не к добру это», — замечает Светлана.

«Очередной прикорм перед повышением цен», — считает Гость.

«Как всегда… а остальные пожилые люди, в другой России, не люди? А почему бы и им не дать эти же деньги?» — поддерживает дискуссию другой участник обсуждения, подписавшийся псевдонимом «Единый россиянин».

«Похоже на разжигание неприязни между москвичами и россиянами?» — иронизирует Марат Шараф.

«А пожилые Нижегородцы не смогут получить компенсацию? Может перестать регионам отстегивать бабки в Москву, а то с жира там бесятся», — соглашается Андрей.

«Товарищи! Я пожилой не москвич, я сибирский пожилой парень. Почему бы мне не дать как в Москве денежную компенсацию в том же размере как и в Москве? Чем я хуже московского пенсионера?» — вопрошает Алексей Покровский.

«Пожилым не москвичам держаться там и всего хорошего», — смеётся Д.

«Москва, конечно, богатая… но почему «за бортом» остались пенсионеры остальной страны… ведь благодаря именно их труду и создавалось промышленная мощь всей страны… и как ранее вложенный труд пенсионеров может зависеть от современной экономической бездарности регионов? Отношение к пожилым должно быть одинаковым по всей стране… и в вопросе поощрения вакцинации..» — рассуждает Генрих Забовский.

«Мэр настроит против себя ту часть пенсионеров, которые привились до 23 июня и получили всего по 2 тысячи», — отмечает П.

«Если всему Замкадью дать, вакцины не хватит.!» — приводит довод Виктор Григорьев.

«Компенсация — сумма, выплачиваемая как возмещение. Возмещение чего?» — спрашивает Елена Аристова.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с постановлением, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин, с 12 октября по 31 декабря 2021 года за полную вакцинацию от коронавируса москвичи старше 65 лет могут получить либо подарочные наборы «С заботой о здоровье», либо выплату на сумму 10 тысяч рублей.

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