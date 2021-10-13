Москва, 13 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 984 пациента, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 219 329.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 28 717 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 861 681.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 916 086 человек, 20 801 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 973 пациента, что также на тот момент было рекордным числом.