Москва, 13 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 984 человека, что является абсолютным максимумом за всю пандемию. Обновлённую статистику опубликовал 13 октября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель превысил прежний максимум, зафиксированный днём ранее — 973 летальных исхода. Всего в стране за время распространения вируса ковид унёс жизни 219 329 пациентов.

В штабе также рассказали, что за сутки был выписан после лечения 21 801 заболевший COVID-19.