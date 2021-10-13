Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге скончались 65 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщили 13 октября в федеральном оперштабе. Это новый рекорд суточной смертности в Петербурге за осень 2021 года. Более высокие цифры смертности были только летом 2021 года, на пике «третьей волны».

Pixabay.com Смерть с косой

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Всего от COVID-19 в Петербурге к сегодняшнему дню скончались 22 636 человек. Уровень летальности болезни в городе — самый высокий среди регионов РФ.

Также за последние сутки выявлено 2470 новых носителей коронавируса, это на 312 человек больше, чем сутками ранее. За сутки выписаны по выздоровлению 1984 человека, это на 475 человек меньше, чем в предыдущий день.

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 652 251 случай заражения, выздоровели 600 178 человек.