Москва, 13 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На Российской энергетической неделе обсудили влияние европейского «зелёного курса» на Российско-европейское сотрудничество. По мнению участников дискуссии, введение трансграничного механизма углеродных сборов пока не сильно затронет российский экспорт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Углеродные деньги

По подсчетам РСПП, российские металлурги и химики заплатят от 1 до 2 млрд евро в год, но основное бремя расходов возьмут на себя европейские потребители. Причём рост цен на российскую продукцию затронет и европейских производителей, использующих сырье из России.

Слабое влияние трансграничного механизма на российскую экономику объясняется и тем, что российские металлургические и химические производства, как правило, более технологичные и менее углеродоемкие, чем европейские. В частности, производство аммиака компанией Еврохим превосходит по показателям энергоэффективности и углеродоемкости европейский бенчмарк.