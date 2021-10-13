Лондон, 13 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На выставке Classic Motor Show 2021 в Британии c 12 по 14 ноября 2021 года пройдёт аукцион, на котором будет продан уникальный ретро-спорткар Dowsetts Comet с силовым агрегатом LS3 V8. Об этом сообщается на сайте Silverstone Auctions.

Silverstone Auctions Спорткар Dowsetts Comet

Впервые спорткар был представлен в 2018 году на телешоу Wheeler Dealers. Внешность автомобиля выдержана в ретро-стилистике 1950-х годов. Модель окрашена в серый цвет Porsche Crayon Grey. Салон машины обтянут красной кожей с прострочкой. Также в внутри автомобиля имеется целый ряд броских вставок из полированной стали.

Машина оснащена спортивными сиденьями с боковой поддержкой, гоночными ремнями безопасности, а также алюминиевым наконечником коробки передач и рулём Moto-Lita.

Комфорт и безопасность водителю и пассажирам обеспечивает современное оборудование — видеокамера заднего обзора, кондиционер, навигация и радио.

Ранее итальянское тюнинг-ателье Ares Design представило свою версию спорткара Porsche 911 Targa серии 992 с наддувным оппозитным мотором объёмом три литра. Производительность мотора равна 445 л. с.

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