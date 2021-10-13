Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области, после обрушившейся на него волны негодования в соцсетях по поводу введения системы QR-кодов из-за коронавирусной инфекции, объяснил своё решение подписчикам его блога в Instagram. По словам Александра Дрозденко, ситуация с заболеванием и смертностью от COVID-19 гораздо хуже, чем была в мае 2020 года, когда вводили локдаун.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти с 15 ноября в спортивных и развлекательных учреждениях региона вводится обязательное требование документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест. Это возмутило определенный слой жителей области, поскольку многие, как выяснилось, не обращались к врачам, когда думали, что болеют ковидом, кроме того, остались и те, кто считает вакцину «опасной» и не до конца изученной.

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В своем ответе губернатор Ленобласти указал, что решение по введению или снятию ограничений принимается постановлением главного санитарного врача региона. В этом документе есть официальное представление о вакцинации всех, кто работает в сфере услуг. Также он уточнил, что нагрузка на здравоохранение Ленобласти в последнее время выросла в несколько раз, что сказалось и на качестве оказания медицинской помощи.

«Это стартовые условия для принятия решения, — заметил Дрозденко. — У меня, как руководителя региона, было три выхода. Первое — локдаун, минимум, до конца года, но практика показывает, это не работающий, и в целом всё ухудшающий вариант. Второе — ждать коллективного иммунитета, когда большинство переболеет, или вакцинируется. Здесь минус, рост нагрузки и расходов на здравоохранение, сокращение оказания плановой медицинской помощи и, самое страшное, рост заболевания и смертности, длительный период ожидания иммунитета. И третий вариант — принять меры для сохранения жизни и здоровья жителей, и принять разумные ограничения».

Ввиду чего выбор пал на третий, «комбинированный вариант» — жители могут без QR-кода и ПЦР-теста посещать все общественные места, связанные с текущей необходимостью: магазины, парикмахерские, кафе и рестораны, сервис, бытовые услуги и так далее. То есть места, где оказывают услуги. При этом те, кто оказывает услуги, — соцработники, парикмахеры, водители, продавцы и так далее — должны быть для жителей безопасны, то есть иметь вакцинацию, или переболеть не позднее шести месяцев, иметь новый ПЦР-тест или медицинский отвод. А также необходимо оформить «ковидный» паспорт не менее чем на 80% сотрудников таких организаций. Также глава региона указал, что для предприятий, не оказывающих услуги или не контактирующих с посетителями, клиентами, получение такого паспорта носит рекомендательный характер.

Вторая часть ограничений — массовое локальное пребывание жителей, например в спортзалах, кинотеатрах, концертах и так далее. Здесь требуется QR-код, ПЦР-тест или справка о медотводе уже с посетителей.

«Всё это носит временный характер, пока до 25 декабря. Для посещения больничных учреждений из бюджета области выделено 16 миллионов рублей для бесплатных экспресс-тестов. Также рассматриваем применение экспресс-тестов в сфере услуг, — подытожил губернатор Ленобласти. — Те, кто не готов этого соблюдать, до снятия временных ограничений, могут воздержаться от посещения общественных мест. Повторю — это самый компромиссный вариант из возможных».

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