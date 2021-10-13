Михайловка, Волгоградская область, 13 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Наркоплантацию, замаскированную под поле с подсолнечником, обнаружили полицейские вблизи города Михайловка Волгоградской области. С места изъято более 57 кг подготовленного растения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Высушенная конопля

По данным следствия, необычный способ вырастить запрещённое растение придумал бывший работник местного сельхозпредприятия. Вместе со своим безработным приятелем он тайно посеял на фермерском поле семена конопли. Дождавшись необходимой зрелости растения, мужчины срезали стебли и сушили их там же на тенте. С наркоплантации на экспертизу отправлено более 57 кг высушенной конопли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.